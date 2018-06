Wetter in Deutschland Erneut Unwettergefahr im Süden

Die Bewohner von weiten Teilen Süd- und Mitteldeutschlands müssen sich erneut auf mögliche Unwetter einstellen. In Bayern und Baden-Württemberg sowie in Südhessen und der Pfalz drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Gewitter und Starkregen.

Betroffen ist laut Martin Jonas vom DWD das Gebiet südlich einer Linie vom Hunsrück über Südhessen bis ins Böhmische Becken. Hier gebe es regional kräftige Gewitterzellen, sagt der Metereolge. Das bedeute aber bei Weitem nicht, dass es überall regne: "Der deutlich überwiegende Teil ist aktuell trocken."

Laut Jonas werden die Gewitter im Unterschied zu den vergangenen Wochen auch stärker von Sturm begleitet. Regional könnten Orkanböen nicht ausgeschlossen werden.

Besonders stark betroffen von den Unwettern waren bislang unter anderem Teile von Franken. In Hirschaid im Landkreis Bamberg beschädigten laut BR24 bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner Dächer und Fenster. In Herrieden habe man Regenmengen von mehr als 40 Litern in der Stunde gemessen, sagte Jonas.

In den kommenden Tagen soll das schwülheiße Wetter mit unwetterartigen Gewittern weniger werden. Von Nordosten her zieht kühlere Luft heran, die vorerst das Wettergeschehen in weiten Teilen des Landes prägt. Allerdings könne es auch am Dienstag von Baden bis Niederbayern weiter Unwetter geben. "Die Unwettergefahr ist jedoch deutlich reduziert", sagte Jonas.

Am Mittwoch werden in weiten Teilen des Landes nur noch 20 Grad erreicht. Doch die Abkühlung soll nur von kurzer Dauer sein: Ab Donnerstag gehen die Temperaturen vielerorts schon wieder nach oben.