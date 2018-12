Wetterdienst warnt Es wird rutschig auf Deutschlands Straßen

Auf Regen und Sturm folgt überfrierende Nässe: Autofahrer in ganz Deutschland müssen am Morgen mit rutschigen Straßen rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Schon in den frühen Morgenstunden kam es zu überfrierender Nässe auf Straßen in Süddeutschland, im östlichen Mittelgebirge sowie nördlich von Hamburg. Im Tagesverlauf könne es auch im Rest des Landes stellenweise glatt werden, besonders im Norden und Nordwesten.

"Die dünne Eisschicht kann innerhalb kurzer Zeit entstehen und so für Unfälle sorgen", sagte ein DWD-Sprecher. Im Süden kann es in höheren Lagen zudem schneien. Auch in den nächsten Tagen sollten sich Autofahrer auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen und entsprechend vorsichtig fahren, riet der Wetterdienst.

Obwohl der lebhafte Wind vom Wochenende weiter nachlasse, bleibt es in weiten Teilen des Landes mit starker Bewölkung und Schauern weiter ungemütlich. Nur der Westen Deutschlands darf sich laut DWD in den kommenden Tagen auf etwas Sonne freuen.

Gerade in der Osthälfte und an den Alpen ist mit Wolken und auch Schauern zu rechnen. Im Westen lockert die Wolkendecke etwas auf, die Sonne scheint. Die Temperaturen rangieren laut den Meteorologen demnach zwischen 2 bis 8 Grad.