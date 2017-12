Wetterkapriolen Der Schnee geht, das Hochwasser kommt

Schnee und Glätte hatten zum Wochenanfang nicht nur Deutschland, sondern auch andere Teile Europas fest im Griff.

In den Niederlanden bildeten sich wegen des heftigen Schneefalls Staus auf den Autobahnen. Hunderte Züge und Flüge wurden gestrichen. Für große Teile des Landes wurde die höchste Stufe des Wetteralarms verhängt. Der regionale Flughafen Eindhoven musste für mehrere Stunden komplett schließen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM strich mehr als 300 Flüge. Das niederländische Meteorologische Institut riet Bürgern, zu Hause zu bleiben, das Verkehrsministerium warnte vor "sehr gefährlichen Verhältnissen" auf den Straßen. An Schulen und Universitäten fiel der Unterricht aus.

Auch in Großbritannien behinderten Schnee und Eis den Verkehr. Am Londoner Flughafen Heathrow mussten Dutzende Flüge gestrichen werden, Tausende Passagiere saßen hier fest. Schon am Sonntag hatte es in weiten Teilen Großbritanniens ungewöhnlich stark geschneit. In Wales wurden bis zu 30 Zentimeter Niederschlag gemessen. Vielerorts hatte sich der Schnee in der Nacht zum Montag in Eis verwandelt. Hunderte Schulen im Land blieben geschlossen. Tausende Haushalte hatten keinen Strom.

In Frankreich fiel in Zehntausenden Haushalten wegen eines Sturms der Strom aus. Betroffen war vor allem die Loire-Region, aber auch der Norden des Landes, teilte der Netzbetreibers Enedis mit. Am Mittag waren noch 110.000 Kunden ohne Elektrizität, bei 40.000 Kunden war die Versorgung bereits wiederhergestellt. Techniker seien im Einsatz, um die Versorgung wieder zu gewährleisten. Der französische Wetterdienst Météo France hatte für Gebiete in West- und Zentralfrankreich eine Warnung vor Windböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde herausgegeben.

Auch Italien war betroffen: Im Norden fiel in Städten wie Turin, Mailand oder Venedig der erste Schnee des Winters. Vor allem in Ligurien machte das Wetter Probleme. Dort blieb etwa ein Zug mit rund 400 Passagiere auf dem Weg von Mailand nach Frankreich stundenlang liegen.

In Belgien staute sich der Verkehr auf mehr als tausend Kilometern Straße, vor allem im Nordwesten. Der Flughafen Brüssel riet Passagieren, bis auf Weiteres gar nicht erst zum Airport aufzubrechen, weil nach starkem Regen und Schneegestöber mindestens 50 Verbindungen gestrichen und mindestens 90 verspätet waren. In Brüssel sperrten die Behörden am Vormittag die Innenstadt-Tunnel wegen vereister Zufahrten.

In Deutschland ist das Schneechaos weitestgehend überwunden. Doch nun droht in Teilen des Landes Hochwasser. Einsetzendes Tauwetter und Dauerregen lassen die Pegel einer Reihe von Flüssen und Bächen anschwellen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Vor allem in Rheinland-Pfalz und dem Saarland könnte es in den kommenden Tagen zu Hochwasser kommen, sagen die Meteorologen aus Offenbach voraus. Niedersachsen und der Süden Deutschlands sind dem DWD zufolge ebenfalls von steigenden Pegelständen betroffen.

An der Saar sei mit einem kleinen bis mittleren Hochwasser bis mindestens Dienstag zu rechnen - aber nicht mit größeren Überflutungen, teilte das Hochwassermeldezentrum Trier mit. Auch die Mosel könnte über ihre Ufer treten. Größere Schäden seien aber nicht zu erwarten. Die Schifffahrt auf der Mosel werde bei Trier dann eingestellt, wenn der kritische Wasserstand von 6,95 Metern erreicht werde. Auch die Wasserstände von Leine, Oker und Aller sollen durch die Schneeschmelze stetig ansteigen.

Ein Toter und Verletzte durch Wintereinbruch in Deutschland

Der Wintereinbruch hatte auch auf den Straßen in vielen Teilen Deutschlands zu chaotischen Verhältnissen geführt, ehe das Tauwetter die Lage entspannte. Von Schleswig-Holstein bis Thüringen und Baden-Württemberg meldete die Polizei Unfälle und Behinderungen. Meistens blieb es bei Blechschäden und leichten Verletzungen. Es gab aber auch schwerere Zwischenfälle. Mindestens ein Mensch starb bei einem durch Glätte bedingten Unfall.

Der 69-jährige Lastwagenfahrer war laut Polizei am Sonntagnachmittag im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Er wurde im Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er starb.

Auf einer Landstraße nahe dem niedersächsischen Auetal kippte am Sonntagabend ein mit 47 Menschen besetzter Reisebus um. Wie die Polizei mitteilte, gab es einige Leichtverletzte. Demnach war der Bus vermutlich aufgrund von Schnee- und Eisglätte auf der Straße ins Rutschen gekommen und umgestürzt. Die Feuerwehr befreite die Passagiere, indem sie eine Scheibe entfernte.

Video DPA

Aktuelle Informationen zur Lage auf den Bahnstrecken:

Website der Deutschen Bahn mit Verkehrsmeldungen für den Fernverkehr Deutsche Bahn Nord auf Twitter

Aktuelle Meldungen der Bahn Metronom auf Twitter