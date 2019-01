Wetter in Bayern Noch mehr Schnee - neue Unwetterfront zieht auf

Bayern muss sich auf die nächste Unwetterlage gefasst machen: Laut Vorhersagen sollen die Schneefälle zwar vorübergehend etwas nachlassen. Doch in der Nacht zum Sonntag komme eine sehr komplexe Wetterlage auf den Freistaat zu, sagte Guido Wolz, Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Massive Tiefausläufer bringen der Prognose zufolge kräftigen Schneefall in den Alpenraum und den Bayerischen Wald. Im Tagesverlauf könne die Schneefallgrenze auf 1200 Meter steigen, darunter dürfte es regnen.

Die Schneedecke werde durch den Regen zwar geringer, sagte Wolz. Aber die Gefahr wegen Schneemassen auf Dächern werde steigen. "Wenn es da reinregnet, wird das Gewicht noch mal erheblich zunehmen. Das könnte recht brenzlig werden."

Insgesamt könnte in höheren Lagen stellenweise mehr als ein Meter Neuschnee hinzukommen. "Das mag man sich nicht ausmalen, was da noch alles passieren kann", sagte Wolz. Vor allem die Schneebruchgefahr werde in Höhenlagen extrem zunehmen.

Zur Einordnung: Derzeit liegen auf 1500 Metern zwischen anderthalb und zweieinhalb Meter Schnee. Im Fichtelgebirge seien es 30 Zentimeter, im Bayerischen Wald 70, sagte Wolz. Im Alpenvorland auf Höhe von München bis zum Inn seien es 10 bis 30 Zentimeter, im Süden der Landeshauptstadt doppelt so viel.

Zumindest die Lawinengefahr ist in weiten Teilen der bayerischen Alpen nach Einschätzung von Experten gesunken. Für Freitag stufte der Lawinenwarndienst die Gefahr nur noch für die Berchtesgadener Alpen als groß ein, das ist die zweithöchste von fünf Gefahrenstufen. Für den übrigen Alpenraum gelte erhebliche Gefahr, also Warnstufe drei."

Im Video: Bundeswehr hilft beim Winterdienst

Video DPA

Auch in weiten Teilen Österreichs ist die Lawinengefahr leicht gesunken. In den am stärksten vom enormen Schneefall der vergangenen Tage betroffenen Gebieten galt am Freitag zumeist die zweithöchste Warnstufe vier, wie die Warndienste mitteilten. Am Donnerstag war vielerorts noch die höchste Lawinenwarnstufe fünf in Kraft gewesen.

Im freien Gelände bleibt es aber dennoch äußerst gefährlich, wie unter anderem das Land Salzburg deutlich machte. "Der Schneedeckenaufbau ist extrem labil, und Lawinen können ganz leicht ausgelöst werden", sagte Michael Butschek vom Lawinenwarndienst Salzburg laut Mitteilung. "Wir raten dringend von Fahrten im freien Gelände ab."

Die kurze Schönwetterphase wollen die Einsatzkräfte vielerorts für Erkundungsflüge mit Hubschraubern nutzen, um unter anderem kontrollierte Lawinensprengungen vorzubereiten. Dafür stellten nicht zuletzt das österreichische Bundesheer und das Innenministerium in Wien Helikopter zur Verfügung.

Noch unklar ist, wann der Zugverkehr in Süd- und Ostbayern wieder überall rollt. Weil die Bahn auf den verschneiten Strecken nicht mehr mit dem Räumen hinterherkommt, sind viele Verbindungen unterbrochen. Auch viele Straßen sind wegen der Schneemassen und umgestürzten Bäume gesperrt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und weitere Helfer sind im Dauereinsatz, um einsturzgefährdete Dächer von den Schneelasten zu befreien.

Im Raum Berchtesgaden an der Grenze zu Österreich sitzen Hunderte Menschen fest, weil Zufahrtsstraßen gesperrt sind. Am Donnerstag riefen die Behörden für Teile des Landkreises Berchtesgadener Land, für den Landkreis Traunstein sowie für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Katastrophenfall aus. Auch im Landkreis Miesbach gilt der Katastrophenfall.

Das Landratsamt Traunstein will auch die Hilfe der Bundeswehr anfordern. Im Raum Miesbach und Berchtesgaden war die Bundeswehr bereits im Einsatz und räumte Dächer. Weitere Kräfte der Gebirgsjäger, der Luftwaffe, der Streitkräfte und des Sanitätsdienstes seien in erhöhter Bereitschaft, teilte ein Sprecher des Landeskommandos Bayern mit. Sie könnten bei einer Verschlechterung der Lage jederzeit eingesetzt werden.

Die Bundeswehr hat ihre Hilfsmaßnahmen in den vergangenen Tagen stetig ausgeweitet. Mittlerweile sind mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Sie versorgen eingeschlossene Menschen, helfen beim Räumen von mit Schnee bedeckten Dächern und transportieren Hilfskräfte zu ihren Einsätzen.

An den Flughäfen in München und Frankfurt sind wegen des winterlichen Wetters jeweils rund hundert Flüge am Freitag gestrichen worden.