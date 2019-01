Wetter Schnee in den Mittelgebirgen, Regen im Tiefland

Nach recht milden Temperaturen zu Beginn der Woche wird es wieder kälter und damit auch glatt auf den Straßen. Vorsicht ist besonders nachts geboten, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) .

Die Woche startet mit einem wolkenverhangenen Montag. Von Osten aus überquert Deutschland ein Niederschlagsgebiet. Das verheißt Regen oder teils Graupel, Schnee oder Schneeregen in tieferen Lagen, in den westlichen und südlichen Mittelgebirgen und durchweg Schnee im Bergland.

Dazu klettert das Thermometer nur auf 2 bis 6 Grad, in den Bergen herrscht Dauerfrost. Frostig wird es bis zu minus 5 Grad auch in der Nacht.

Am Dienstag schaut laut DWD nur südlich der Donau mal länger die Sonne raus. Es reicht für 1 bis maximal 6 Grad am Oberrhein. Winterlich kalt wird es in der Nacht zu Mittwoch bei 0 bis minus 8 Grad.

Der Temperaturtrend setzt sich auch am Tag fort: Dann erwartet der DWD Höchstwerte von nur noch 0 bis 4 Grad. Lediglich im Südwesten wird es mit bis zu 8 Grad etwas wärmer.