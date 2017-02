Wetter Sturm zieht ab - doch es bleibt unbeständig

Die Narren können vorerst aufatmen: Nach dem stürmischen Karnevalsauftakt zur Weiberfastnacht beruhigt sich die Lage etwas. Das Sturmtief "Thomas" sei am Mittag aus Deutschland Richtung Osten abgezogen, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Zwar bleibe das Wetter wechselhaft und zeitweise windig, Sturmböen seien am Wochenende aber nur noch im Bergland zu erwarten.

In der Nacht auf Samstag droht laut DWD vielerorts Glättegefahr. Nur vom Niederrhein bis zum Emsland soll die Nacht frostfrei bleiben. Das Wochenende wird den Prognosen zufolge im Norden bewölkt und regnerisch, während es Richtung Süden besser aussieht. Bei den sonntäglichen Fastnachtszügen werden im Süden 10 bis 15 Grad erwartet, in der Mitte Deutschlands sind 8 bis 12 Grad und im Norden 6 bis 10 Grad vorhergesagt.

Zum Höhepunkt des rheinischen Karnevals am Rosenmontag sollten die Narren vorsichtshalber einen Regenschirm einpacken. Vom Westen und Nordwesten ziehen dichte Wolken auf. Bis zum Mittag soll es laut DWD entlang des Rheins noch weitgehend trocken bleiben. Am Nachmittag erwarten die Meteorologen aber Regenschauer und einzelne Gewitter. In Richtung Osten und Südosten sei es teils wolkig - aber trocken.