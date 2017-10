Wetter am Wochenende Es wird stürmisch

Es wird stürmisch, es wird regnerisch, es wird kühl - wer für das Wochenende Outdoor-Aktivitäten geplant hat, sollte sein Freizeitprogramm vielleicht noch einmal überdenken. Vor allem am Sonntag drohe "Krawallwetter" kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Von einem Orkan wollte Meteorologe Martin Jonas allerdings nicht sprechen. "Xavier" habe doch eine andere Dimension gehabt. Es handele sich viel mehr um ein Sturmtief, allerdings mit "Windgeschwindigkeiten bis in den Orkanbereich hinein".

Wann fängt es an zu stürmen?

Bereits an diesem Freitag ist in der Mitte und im Süden Deutschlands mit schauerartigen Regenfällen bei mäßigem bis frischem Wind zu rechnen. Das Wochenende startet dann nach DWD-Angaben nass und teilweise gewittrig. Richtig stürmisch wird es voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag. Bis in den Vormittag hinein seien dann je nach Region Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde möglich. Allzulange werde das aber nicht andauern, sagte Jonas.

Wo wird es besonders stürmisch?

Stürmisch wird es fast überall. In weiten Teilen des Nordens, im Osten und im Süden werden Windgeschwindigkeiten von 80 Kilometer pro Stunde erwartet. Lediglich im äußeren Westen und Südwesten bleibt der Wind schwächer. Orkanböen mit mehr als 120 Kilometer pro Stunde bilden wohl die Ausnahme und sind auf wenige, besonders exponierte Lagen beschränkt. Dazu gehören zum Beispiel der Brocken im Harz, der Große Arber im bayerischen Wald, der Fichtelberg im Erzgebirge und einige Alpengipfel.

Auch an den Küsten wird es heftig wehen. An der Nordsee, besonders an der Deutschen Bucht, sind laut Jonas vereinzelte Orkanböen möglich. Im angrenzenden Binnenland sowie an der Ostsee können Windgeschwindigkeiten von bis zu hundert Kilometer pro Stunde auftreten.

Wie gefährlich ist der Sturm?

Im Vergleich zu "Xavier", der Anfang Oktober mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 170 Kilometern pro Stunde den Bahnverkehr in Norddeutschland zum Erliegen brachte, werde das bevorstehende Wochenende "nicht so schlimm", sagte Jonas. Während des Sturms vor einigen Wochen waren mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Man müsse sich wegen des bevorstehenden Sturms "jetzt nicht verrückt machen", so der Meteorologe, "aber man muss auch am Sonntagmorgen keine Radtour machen, besonders nicht durch den Wald". An der Nordseeküste besteht laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonntagmorgen außerdem die Gefahr einer Sturmflut.

Welche Vorbereitungen trifft die Bahn?

Die Deutsche Bahn bereitet sich vorsichtshalber auf Sturmeinsätze vor. Das Personal werde verstärkt und Reparaturtrupps stünden bereit, sagte ein Bahnsprecher. Etwaige Sturmschäden an Oberleitungen und umgestürzte Bäume im Gleisbett sollen schnellstmöglich beseitigt werden. Auch sei "der Einsatz mobiler Einsatztrupps mit Kettensägen" geplant, sagte der Sprecher.

Jonas erwartet keine großflächigen Beeinträchtigungen im Verkehr. An einzelnen Orten könne es durch umgestürzte Bäume oder Ähnliches aber durchaus zu Einschränkungen kommen, das sei aber schwierig vorauszusagen.

Woher kommt der Sturm?

Schuld ist Tief "Grischa", das sich am Samstag und Sonntag von Lappland her in Richtung Finnischer Meerbusen und Baltikum schiebt. Dabei bildet sich nahe dem Oslofjord ein "bissiges Randtief", das für die hohen Windgeschwindigkeiten verantwortlich ist, bisher aber keinen eigenen Namen hat.

Beginnt jetzt der Winter?

Die zu erwartenden Temperaturen sind eher unfreundlich. Das Thermometer zeigt bestenfalls Höchstwerte zwischen 8 und 15 Grad an. Auch zum Wochenbeginn ist keine wirkliche Besserung in Sicht: Es bleibt wohl wechselhaft, nachts kann es lokal zu Frost oder Bodenfrost kommen. Die Hauptkaltluft des Tiefs gehe allerdings östlich an Deutschland vorbei, sagte Jonas: "Ein Wintereinbruch ist noch nicht zu erwarten."