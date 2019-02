Vorhersage bis zur Wochenmitte Temperaturen klettern gen 20 Grad

Der Februar endet in weiten Teilen Deutschlands mit frühlingshaftem Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt Hoch "Frauke" dafür, dass sich die Temperaturen zur Wochenmitte sogar in Richtung 20 Grad Celsius bewegen. Nachts allerdings bleibt es noch klirrend kalt.

"Während morgens eine dicke Winterjacke ein Muss ist, kann am Nachmittag schon ein leichter Pulli in der Sonne völlig ausreichen", schreibt der DWD. "Aber Achtung, wenn die Sonne flacher steht und schließlich hinter dem Horizont verschwindet, sinken die Temperaturen rasch wieder ab."

In der Nacht auf Montag erreichen die Temperaturen in Deutschland zwischen 3 und minus 7 Grad, berichtet der DWD. Der anschließende Tag beginnt zwar von Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern teils bewölkt mit Höchstwerten von 6 bis 10 Grad. Ansonsten aber zeigt sich viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad. Im Westen und Südwesten dürften die Werte teilweise auch die 18 Grad knacken.

In der überwiegend klaren Nacht zum Dienstag herrschen wieder Tiefstwerte zwischen 5 und minus 4 Grad. Der Tag beginnt im Osten mit Wolken, im Rest der Republik wird es meist sonnig und trocken. Laut DWD liegen die Höchstwerte im Osten und im Norden zwischen 9 und 14 Grad. Im Westen und Südwesten herrschen Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt erneut klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte erreichen zwischen 4 und minus 4 Grad. Am Tag ziehen nur an den Küsten Wolken auf. Ansonsten scheint die Sonne. Höchsttemperaturen im Norden und Osten liegen zwischen 9 und 15, Grad, in anderen Landesteilen zwischen 14 und 20 Grad. Die höchsten Werte werden in Nordrhein-Westfalen erwartet, heißt es beim Wetterdienst.

Erst am Donnerstag verringern sich dem Deutschen Wetterdienst zufolge die Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Aufziehende Wolken verhindern dann zum einen, dass es nachts so stark auskühlt - sorgen aber auch dafür, dass die Sonne tagsüber nicht mehr so kräftig einheizen kann.