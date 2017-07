Wetter "Zlatan" macht Deutschland nass

Der Dresscode für die kommenden Tage? Gummistiefel und Regenschirm. Es wird nass, so lautet die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Schuld ist Tief "Zlatan", das derzeit ostwärts zieht und jede Menge großer Regenwolken mit sich führt.

Am Dienstag rechnen die Meteorologen vielerorts mit länger anhaltendem Regen. Die Temperaturen sollen dabei mit 15 bis 20 Grad keineswegs hochsommerlich sein.

Eine dichte Wolkendecke dürfte am Mittwoch vor allem im Süden und Osten Deutschlands für trübe Aussichten sorgen, im Westen hingegen soll es sich auch schon mal auflockern. Besonders am Nordrand der Mittelgebirge und am Alpenrand kann es demnach durchaus kräftig regnen.

Wechselhaft mit starker Bewölkung wird es voraussichtlich auch am Donnerstag sein. Nach DWD-Angaben kann es zu Regenschauern und kurzen Gewittern kommen. Immerhin wird ein leichter Temperaturanstieg erwartet - die Höchstwerte könnten bei 18 bis 24 Grad liegen.

Hoffnung machen die Wetterexperten erst wieder zum Wochenende: Dann könne ein Azorenhoch nach derzeitigem Stand zumindest im Süden ein Stück Sommer zurückbringen.