Blitzeis Wetterdienst warnt vor Straßenglätte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefährlichem Glatteis auf den Straßen in Nord- und Westdeutschland. In Nordrhein-Westfalen sollten die Menschen vor allem am Niederrhein und im westlichen Münsterland die Autos wenn möglich stehen lassen. Der DWD verbreitete eine klare Botschaft: "Bleiben Sie im Haus."

Die Warnung gilt zunächst bis 14 Uhr. In dieser Zeit sei mit Sprühregen zu rechnen, der die Straßen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt glatt mache. Auch für das nordwestliche Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg warnte der DWD vor Glätte bei Minustemperaturen und Eisregen.

In NRW sei eine Region von Münster über das Ruhrgebiet bis nach Köln und Aachen betroffen, in der es Blitzeis geben könne. Im Sauerland, wo viele Wintersportler auf dem Weg zu den Pisten waren, sei die Gefahr hingegen geringer.

Minus 26 Grad in der Oberpfalz

Auch in den Niederlanden appellierten die Behörden nach etlichen Glätteunfällen mit mehreren Verletzten an die Bevölkerung, die Autos am Samstag nach Möglichkeit stehenzulassen. Eisregen habe Straßen in vielen Teilen des Landes in gefährliche Rutschbahnen verwandelt, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Umwelt. Auf den Autobahnen des Landes seien allein am Samstagmorgen bereits 165 Unfälle registriert worden.

Die Nacht auf Samstag war die bisher kälteste in diesem Winter. Im oberbayerischen Reit im Winkl und im oberpfälzischen Schorndorf wurden minus 26 Grad Celsius gemessen.

In den kommenden Tagen erwartet der DWD wärmere Temperaturen und vor allem im Süden und in Sachsen Schnee. Am meisten Neuschnee werde es mit bis zu 35 Zentimetern in den Alpen geben, in niedrigeren Lagen wie im Alpenvorland könnten bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen.

Zehn Kältetote in Polen

Auch in anderen Teilen Europas herrscht sehr strenger Frost. In Polen starben seit Donnerstag zehn Menschen an den Folgen der Kälte. Dort liegen die Temperaturen bei minus 20 Grad und darunter. Seit November sind in Polen nach Behördenangaben 53 Menschen aufgrund niedriger Temperaturen gestorben. Die Polizei bat die Bevölkerung, auf besonders gefährdete Menschen wie etwa Obdachlose zu achten.

Polnische Behörden warnten aber auch vor dem Heizen mit veralteten Öfen und Ventilationssystemen: Seit Beginn der kalten Jahreszeit starben in dem Land 24 Menschen an Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Sie hatten unter anderem giftige Gase aus Kohleöfen eingeatmet.

Das Sturmtief "Axel", das seit Wochenbeginn Sturmfluten, orkanartige Böen und Schneeverwehungen gebracht hatte, hat auch in Südosteuropa große Probleme ausgelöst. In Bulgarien waren Straßen unpassierbar, in Teilen Italiens kam der Verkehr zum Erliegen, betroffen waren selbst südliche Regionen wie Apulien, Kampanien, Basilikata und Sizilien. In Griechenland wurde für Samstag sogar in den Niederungen der Insel Kreta mit Schneefall gerechnet.