Wetter in Deutschland Der Winter dreht noch mal auf

Trotz des eisigen Wetters mit viel Schnee hat sich die Situation in Leipzigs entspannt. Nachdem die Bahn den Hauptbahnhof zwischenzeitlich gesperrt hatte, können einige Züge den Knotenpunkt wieder anfahren. Immer mehr Weichen wurden von Schnee und Eis befreit, wie ein Bahnsprecher am Samstagnachmittag sagte.

Wann sich der Fahrbetrieb normalisiert, war noch unklar. "Bis zum Abend wird es Beeinträchtigungen für Reisende geben." Priorität hätten Fernzüge und solche, die vor dem Bahnhof stünden, sie sollen möglichst schnell weiterkommen. Wegen starken Schneefalls und eingefrorener Weichen konnte der Bahnhof seit dem Morgen weder von Fern- noch von Regionalzügen angefahren werden. ICE und IC waren umgeleitet worden, S-Bahnen so nah wie möglich herangefahren.

Auch in anderen Regionen im Norden und Osten von Deutschland ist der Winter zurückgekehrt - mit niedrigen Temperaturen. In Altenberg im Erzgebirge wurden an diesem Morgen minus 8,8 Grad gemessen, auf dem Brocken im Harz sogar minus 13 Grad. Dort werden zum Wochenende bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.

In anderen Teilen Norddeutschlands ist es derweil sehr stürmisch. Der starke Ostwind sorgte in Schleswig-Holstein bereits für abgehobene Dächer, einen Zugunfall und Überschwemmungen. Stürmischer Wind hat auch das Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" am planmäßigen Einlaufen in den Hamburger Hafen gehindert. Statt am Samstag um 8 Uhr werde das Schiff mit etwa 3000 Passagieren an Bord voraussichtlich erst gegen 14.30 Uhr am Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Steinwerder anlegen, sagte eine Sprecherin von Aida Cruises.