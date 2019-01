Niedersachsen Mann sprengt sich mit Böller die Hand weg

Bei einem Unfall mit einem Böller sind am Silvesterabend in Niedersachsen zwei Menschen verletzt worden. Ein 38-Jähriger habe sich nach ersten Erkenntnissen eine Hand weggesprengt, sagte ein Polizeisprecher.

Eine 54 Jahre alter Mann erlitt den Angaben zufolge bei dem Unfall in Winsen an der Aller Verletzungen im Gesicht. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Wie es zu dem Unfall kam, der sich gegen 19 Uhr ereignete, ist noch unklar. Laut Polizei handelte es sich bei dem Böller möglicherweise um einen selbstgebauten Sprengkörper.

Unfall mit selbstgebasteltem Feuerwerk in Essen

Mit dem Zünden von selbstgebauten Feuerwerkskörpern haben sich zwei Männer in Nordrhein-Westfalen lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Rettungskräfte brachten die 31 und 33 Jahre alten Männer ins Krankenhaus.

Laut Polizei hatten sie die Feuerwerkskörper in mehreren Koffern auf einen Schulhof in Essen transportiert. Die Polizei sperrte den Hof ab und forderte Entschärfer des Landeskriminalamtes an, um das explosive Material unschädlich zu machen.

Kettenreaktion - Silvesterböller zünden in Hosentasche

In Bayern ist ein 23-Jähriger in der Silvesternacht schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger hatte nach Polizeiangaben in Oberhaid einen kleinen Kracher geworfen, der unglücklicherweise in der Tasche des anderen Mannes landete. Darin sei wiederum Leuchtspurmunition gebunkert gewesen, die wegen der Hitze explodiert sei, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an einem Bein und an einer Hand in eine Spezialklinik gebracht.