Gesperrte Straßen, Lawinenabgänge und Helfer im Dauereinsatz: Zwei Wochen lang hat heftiger Schneefall die Menschen in den Alpenregionen von Bayern, Österreich und der Schweiz in Atem gehalten. Nun scheint sich eine Entspannung der Situation anzukündigen.

Am Dienstag sollen laut Meteorologen die Schneefälle ausklingen. Bis zum Nachmittag erwartet der Deutschen Wetterdienst (DWD) nur noch rund fünf Zentimeter Neuschnee im bayerischen Alpenraum, nachdem dort seit Samstagabend bis zu einem Meter Schnee gefallen ist. Allerdings werde der Neuschnee teils immer noch stark verweht, hieß es. Zudem drohe auch noch in der Nacht zum Mittwoch vielerorts Glätte durch Schnee, Schneematsch, gefrorene Nässe oder Reif. Nach wie vor laste auch hohes Gewicht durch den Schnee auf Bäumen und Gebäuden.

In den Folgetagen droht den Prognosen zufolge kein weiterer Schneefall. "Das sieht nach nachhaltiger Entspannung aus", sagte Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien.

Das Ende des Schneefalls werde es erlauben, nötige Lawinensprengungen vorzunehmen, hieß es. Danach dürften viele Straßensperren aufgehoben werden. So rechnet die Gemeinde Lech am Arlberg spätestens am Abend mit dieser Entscheidung. 5000 Gäste sind derzeit nach Angaben des Tourismusbüros im Ort und warten auf besseres Wetter. Am Montag waren in ganz Österreich noch mehr als 180 Straßen gesperrt. Im Bundesland Salzburg waren durch neue Straßensperren am Montagabend mehr als 41.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Betroffen war unter anderem der bei Skitouristen beliebte Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm.

"Für Wintersportler bleibt es jedoch heikel"

In den beiden vergangenen Wochen fiel laut ZAMG regional teils das Dreifache der sonst im gesamten Januar üblichen Schneemenge. In Tirol fiel örtlich fast viereinhalb Meter Schnee. Die Meteorologen rechnen auf vielen Bergen mit aktuellen Schneehöhen zwischen drei und fünf, vereinzelt auch mit sechs Metern.

Die Lawinenwarnstufe wird am Dienstag voraussichtlich gesenkt. "Für Wintersportler bleibt es jedoch heikel. Am Mittwoch steigt die Gefahr mit der Erwärmung wieder an", teilte der Lawinenwarndienst Vorarlberg mit.

Am Montag mussten Einsatzkräfte erneut zu zahlreichen Rettungseinsätzen ausrücken. Immer wieder lösten sich große Lawinen und stürzten in Richtung Tal. In Österreich starb ein 47-Jähriger beim Abschaufeln eines Daches. Eine Dachlawine riss ihn und drei weitere Männer sechs Meter in die Tiefe.

In Ramsau am Dachstein hat in der Nacht eine Lawine ein Hotel getroffen. Die 60 Gäste und Angestellten konnten nach Angaben der Polizei das Gebäude unverletzt verlassen. Im vorsichtshalber abgesuchten Lawinenkegel wurde demnach niemand gefunden. Die Lawine verschob laut Polizei allerdings einige Autos und richtete Sachschaden an. Die Schneewalze hatte wegen der langen flachen Strecke bis zum Ort bereits viel von ihrer Wucht verloren.

Tausende Helfer schaufeln Schnee von den Dächern

Auch in Bayern waren die Einsatzkräfte erneut gefordert. Eine Lawine traf am Montag ein Hotel im Skiort Balderschwang. Sie drückte Fenster ein - verletzt wurde niemand. Der betroffene Wellnessbereich des Hotels war bereits am Sonntagabend vorsorglich geschlossen worden.

Tausende Helfer schaufelten weiter auf Dächern, um die Schneelast herunterzubringen. Noch immer gilt in fünf Landkreisen in Oberbayern teilweise der Katastrophenfall, vielerorts fiel weiterhin die Schule aus. Neben rund 1500 Soldaten der Bundeswehr waren am Montag 230 Beamte der Bundespolizei in den verschneiten Gebieten im Einsatz. "Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer beim Treffen mit Helfern in Berchtesgaden.

Viele Skigebiete mussten wegen Lawinengefahr, Wind und Schnee den Betrieb teilweise und mancherorts auch komplett einstellen. In Deutschlands höchstem Skigebiet an der Zugspitze blieben die Anlagen geschlossen. Im Skigebiet Oberstdorf und Kleinwalsertal liefen am Montag von 48 Liften nur 18.

In Österreich waren etwa die Hälfte der rund 7000 Pistenkilometer nicht befahrbar. Wie das Land Salzburg mitteilte, wurden in dem Bundesland in den vergangenen acht Tagen rund 5000 Tonnen Salz gestreut. "Das ist etwa ein Drittel des durchschnittlichen Verbrauchs in einem 'Normalwinter'", sagte Manfred Brunauer von der Landesstraßenverwaltung laut Mitteilung.