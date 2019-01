Katastrophenfall im Berchtesgadener Land Hinter der weißen Wand

Der Ärger, aber auch der Schock, sind Inge Brandmaier noch anzumerken. Die 62-Jährige redet sich regelrecht in Rage. Groß war der Stress der vergangenen Tage. Der Schnee auf dem Dach war sehr hoch, doch vor allem vor dem Haus machte eine Wand aus dem kalten Weiß ihrer Familie das Leben schwer. Brandmaier lebt in Klaushöhe, einem Ortsteil von Berchtesgaden - und ihr Zuhause in 1000 Metern Höhe war völlig zugeschneit.

"Der Schnee lag so hoch, dass wir die Tür nicht nutzen konnten, sondern mit der Leiter über den Balkon ins Fenster klettern mussten", sagt sie. Noch immer liegt an diesem Sonntagvormittag der Schnee in weiten Teilen des Anwesens mehr als zwei Meter hoch. Mühsam haben sich die Bewohner einige Gänge durch die Schneemassen gegraben, vom Garten ist nichts mehr zu sehen.

Auch auf dem Dach hätte der Schnee hoch gelegen, sagt Brandmaier. Sie fürchtete, dass durch die Last vielleicht ein Fenster einbricht oder dass ihre Familie komplett eingeschneit wird. "Ich hatte wirklich Angst", sagt Brandmaier. Später bricht sie bei einem Interview vor der Kamera kurz in Tränen aus.

Neben Inge Brandmaier leben auch ihr Mann, ihre Tochter, der Schwiegersohn und der siebenmonatige Enkel in dem Anwesen. Seit mehr als drei Jahrzehnten sei Berchtesgaden bereits ihre Heimat, sagt Brandmaier. "Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt."

SPIEGEL ONLINE Inge Brandmaier vor ihrem Haus

Auch Tochter Nina Renoth, die den kleinen Lorenz auf dem Arm trägt, berichtet später: Ja, man habe Angst gehabt. Sie und Inge Brandmaier ärgern sich aber auch, die Wut richtet sich gegen die Behörden. "Von wegen, da wird einem geholfen", sagt Brandmaier. Am ersten Tag sei beim Bürgertelefon belegt gewesen. Später habe es dann geheißen, die anstehenden Dachräumungen seien dringender.

Die Mehrgenerationen-Familie legte schließlich selbst Hand an. Tagsüber wurde die meiste Zeit geschippt. "Außerdem haben wir eine Firma engagiert, die uns beim Räumen geholfen hat", sagt Brandmaiers Schwiegersohn Christian Renoth. Der 38-Jährige freut sich, dass auch viele Bekannte und Freunde mit angepackt hätten. "Bei uns hält man in Notlagen zusammen." Er hat Verständnis für die Behörden. Das Landratsamt werde sicher nach Gefahrenlage aussuchen, wo zuerst geholfen wird.

SPIEGEL ONLINE Gerhard Schmitz, der Mann von Inge Brandmaier, beim Schneeschippen

Tatsächlich arbeiten die Helfer im Landkreis Berchtesgadener Land auf Hochtouren, das Landratsamt hat dort am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen. Nach Behördenangaben sind in dem Landkreis im Südosten Bayerns derzeit mehr als 1600 Kräfte im Einsatz, etwa von den Freiwilligen Feuerwehren, dem THW, der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Bergwacht. Doch sie kommen kaum hinterher: Bei den Einsatzleitungen sind mittlerweile Meldungen über knapp 900 Dächer eingegangen, die von erheblicher Schneelast bedeckt sind; bis Samstagabend konnten laut Landratsamt nur gut 300 davon freigeschaufelt werden.

Zuerst würden Bundeswehr und andere Einsatzkräfte die Dächer räumen, bei denen akute Gefahr bestehe, sagt ein Sprecher des Landratsamts. Es werde nach Dringlichkeit abgestuft. Natürlich könne es deshalb auch manche enttäuschte Hausbesitzer geben.

Die Angst ist groß, dass ein Gebäude unter der Schneelast zusammenkrachen könnte. In Erinnerung ist den Menschen in Oberbayern noch die Katastrophe von Bad Reichenhall im Jahr 2006: Als dort eine Eishalle einstürzte, starben 15 Menschen. In Inzell im Landkreis Traunstein ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Dach einer Lagerhalle eingestürzt, verletzt wurde dabei niemand.

DPA Eingebrochenes Dach in Inzell

Besonders betroffen von dem im Vergleich zu den vergangenen Jahren heftigem Schneeeinbruch in der Region ist auch der Berchtesgadener Ortsteil Buchenhöhe. Eine Woche lang war die Straße dorthin gesperrt. Bäume drohten unter der Schneelast zu brechen. Am Sonntagmittag schneiden Soldaten die Straße schließlich zumindest vorläufig frei. Auf den Häusern in Buchenhöhe liegt jedoch zum Teil noch immer extrem viel Schnee.

Soldaten sollen am Sonntag die Dächer freiräumen, mit gepanzerten Kettenfahrzeugen fahren zahlreiche Gebirgsjäger am Mittag hinauf nach Buchenhöhe - mit einem besonderes Gast an Bord: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Oben auf der Höhe angekommen lobt sie die Arbeit der Truppe: "Es ist für unsere Soldaten ein wichtiger Einsatz. Es bedeutet uns viel, dass wir hier in Bayern so gut aufgenommen sind, willkommen sind in den Gemeinden, gut integriert sind in die Gemeinschaft vor Ort." Die Bundeswehr komme, wenn sie gebraucht werde. "Und sie bleibt so lange, wie sie gebraucht wird."

Einer der dringend gebraucht wird ist der Hauptgefreite Ferdinand Hammer. Der 19 Jahre alte Soldat vom in Bischofswiesen stationierten Gebirgsjägerbataillon 232 hat gerade auf einem der Dächer Schnee nach unten geschüttet. Er sei vorsichtig, Angst habe er dabei aber nicht. "Wir wissen, was wir tun", sagt er. Hammer trägt eine weiß-graue Winteruniform und freut sich: "Es ist ein sehr gutes Gefühl, den Menschen hier zu helfen."

Dankbar ist den Gebirgsjägern etwa Christian Hinterbrandner. Der Leiter des Asthmazentrums in Buchenhöhe mit rund hundert chronisch kranken Kindern und Jugendlichen sagt, wegen des Engagements der Gebirgsjäger sei es möglich gewesen, die jungen Patienten weiter zu versorgen. Seit einer Woche läuft das Zentrum im Notbetrieb. Mitarbeiter mussten die vergangenen Tage von der Bundeswehr gebracht und abgeholt werden. "Gut, dass wir die Hilfe bekommen haben", sagt Hinterbrandner.