Einsatz in Wisconsin Bärenjunges steckt mit Kopf in Plastikkugel fest

Solche Notrufe gibt es nicht oft: Ein junger Bär sei an einem See in einer misslichen Lage, berichteten Passanten im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Mutter des Tieres sei zwar bei ihrem Nachwuchs, könne aber nichts ausrichten: Das Bärenjunge stecke mit dem Kopf in einer Kugel aus Kunststoff fest.

Mitarbeiter des Sheriffs im Bezirk Polk trennten zunächst Mutter und Jungtier voneinander, indem sie einen Streifenwagen zwischen ihnen platzierten. Dann versuchten sie , die Kugel vom Kopf zu lösen. Das Jungtier hielten sie mit einem Netz ruhig.

Die Kugel erwies sich allerdings als widerstandsfähig. Mit Zange, Blechschere und Astschere sei es nicht gelungen, den Kunststoff aufzutrennen, teilte das Büro des Sheriffs mit. Erst ein Bolzenschneider habe zum Erfolg geführt. Der Bär wurde schließlich in die Freiheit entlassen. Unklar ist, woher die Plastikkugel - offenbar ein Deko-Gegenstand - stammte.

Erst vergangene Woche hatte ein Bär in Minnesota sich in eine äußerst missliche Lage gebracht. Er steckte mit dem Kopf in einer großen Milchkanne fest. Mit Hydraulikschere und Rettungsspreizer gelang es Rettern, das Gefäß zu entfernen.