Er hat eine steile Karriere hingelegt: Smoke, ein Truthahn aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Das Tier trieb sich solange auf den Straßen herum, bis es zum Ehrenbürgermeister seiner Heimatstadt ernannt wurde.

Smoke so schien es, wollte in Ashwaubenon, einer 16.000-Einwohner-Stadt, Autos den richtigen Weg weisen. Jeden Tag lief er auf eine vierspurige Straße und tänzelte dort herum - ohne Angst, überfahren zu werden. Manchmal jagte er auch Schulkinder, die auf dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg waren.

Smoke nahm auch Kontakt zu den Einwohnern auf, brabbelte ihnen etwas zu, so als er mit ihnen smalltalken wollte, wie die "Washington Post" berichtet. Über das Wetter vielleicht oder die neuesten Wagen der Stadtbewohner. Nach und nach wurde Smoke durch seine Aktionen im gesellschaftlichen Leben immer bekannter in der Stadt.

Monatelang gelang es niemandem, das Tier in seine Schranken zu weisen, denn nicht alle freuten sich über dessen Verhalten. Einige Bürger hatten sich inzwischen über den Truthahn beschwert, sie hatten Angst, er könne übergriffig werden. Doch Smoke lief sogar ganz unbesorgt um Polizeiautos herum, ließ sich aber nicht einfangen.

Irgendjemand gründete schließlich eine Facebookgruppe mit dem Namen: "Smoked Turkey - Mayor of Ashwaubenon", der bereits 2457 Nutzer beigetreten sind. Die Leute ernannten Smoke damit quasi zum Ehrenbürgermeister der Stadt. Sein Ruhm wurde immer größer, einige Einwohner ließen sich extra T-Shirts bedrucken: "I stand with Mayor Smoke. Ashwaubenon 2018", was so viel heißt: "Ich stehe zu Bürgermeister Smoke."

Nun hofft die Polizei darauf, dass Smoke allmählich von allein weiterzieht. Vielleicht, wenn es kälter wird und Smoke ein wärmeres Plätzchen für sich sucht. Vielleicht ist er auch so klug und verschwindet er kurz vor einem wichtigen Fest, das für viele Truthähne ein Ende im Backofen bedeutet: Thanksgiving.