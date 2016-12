Von ICE erfasst Zwei Techniker sterben bei Zugunglück

Zwei 56 und 61 Jahre alte Techniker der Deutschen Bahn sind von einem durchfahrenden Zug tödlich verletzt worden. Bei Wittenberg in Sachsen-Anhalt seien die Männer am Samstagabend im Dienst gewesen, als der Unfall passierte, teilte die Polizei mit. Der ICE mit 320 Fahrgästen war unterwegs von München nach Berlin.

Die Passagiere wurden nach dem Unfall zunächst in dem ICE nach Bülzig und von dort aus mit anderen Zügen an ihre Zielorte gebracht. Der Streckenabschnitt am Unfallort war bis in die Nacht gesperrt. Warum die beiden Techniker während der Zugdurchfahrt offenbar ungesichert im Bereich der Gleise unterwegs waren, ist unklar.

Der Arbeitsauftrag der Männer sah laut Polizei zwar einen Einsatz an dem Gleisabschnitt vor. Normalerweise seien Techniker aber durch Sicherheitsvorkehrungen vor durchfahrenden Zügen geschützt, sagte ein Polizeisprecher. Die Sichtverhältnisse seien zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 20 Uhr normal gewesen. Ob die Techniker sich an die Sicherheitsvorschriften gehalten haben und wie es genau zu dem Unfall kam, müsse jetzt ermittelt werden.