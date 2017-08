PutinShirtlessChallenge Halbnacktes Kräftemessen

Die Chance, sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu messen, gibt es so gut wie nie. Aber jetzt haben sie gleich Millionen Menschen - zumindest auf ihren Social-Media-Kanälen. Mit einem auf Englisch verfassten Instagram-Post hat der "russische Mark Zuckerberg", Pawel Durow, am Dienstag die #PutinShirtlessChallenge losgetreten.

Der Gründer des osteuropäischen Facebook-Pendants "Vkontakte" und des Telegram-Messengers zeigt sich und seinen muskulösen, gebräunten Oberkörper vor dem türkisblauen Wasser eines Swimmingpools auf Bali. Seine Aufforderung: Haltet mit Putins Oben-ohne-Fotos mit! "Wenn du Russe bist, musst du bei der #PutinShirtlessChallenge mitmachen (oder in der Versenkung verschwinden)", schrieb Durow. Es gälten zwei Regeln nach Putin: kein Photoshop, kein Pumpen. "Sonst bist du kein Alphatier."

Ein Beitrag geteilt von Pavel Durov (@durov) am 14. Aug 2017 um 12:52 Uhr

Anlass dieser Challenge sind Putins Urlaubsfotos mit nacktem Oberkörper, auf die er auch als 64-Jähriger nicht verzichtet. Anfang August sonnte sich Putin beim Angeln in Südsibirien: schwarz getönte Sonnenbrille, silberner Kreuz-Anhänger auf der nackten Brust, hinter ihm tiefgrüne Wälder und über ihm blauer Himmel mit Schäfchenwölkchen - ein Idyll der Macht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die aktuellen Urlaubsfotos in Souvenirläden zu kaufen sein werden, auf Tassen und Magnete gedruckt.

Einen Tag nach dem Aufruf hat Durows Foto mehr als 46.000 Likes bekommen, Tausende Russen haben an dem Kräftemessen auf Instagram und Twitter teilgenommen: Junge wie Alte, viele Männer, wenige Frauen (im Bikini). Einige nehmen die Challenge dabei ernster als Durow selbst - der ist nämlich kein Fan von Wladimir Putin. Immer wieder legt sich der 32-Jährige mit der russischen Regierung an. 2014 verließ er das soziale Netzwerk "Vkontakte" (nach eigenen Angaben wurde er entlassen) und sagte, der russische Geheimdienst FSB habe Daten prowestlicher Aktivisten in der Ukraine von ihm verlangt; seitdem lebt Durow im Exil.

Im Juni dieses Jahres drohte nun die russische Medienaufsicht Roskomnadzor, den Messenger Telegram im Land zu sperren, weil das Unternehmen nicht in Russland registriert war. Durow gab schließlich nach, weigerte sich aber, private Nutzerdaten preiszugeben, die Russland zur Terrorbekämpfung verlangte.

Ein Beitrag geteilt von Ivan Vodyanitskiy (@ivan_vod) am 16. Aug 2017 um 5:15 Uhr

Die #PutinShirtlessChallenge ist kein politisches Kräftemessen; für viele ist es einfach ein Grund, den gestählten Körper zu zeigen. Auf vielen Fotos sind Posen und angespannte Muskeln zu sehen, aber manche Aufnahmen sind auch einfallsreicher. Ein Mann etwa macht oben ohne und mit weißer Mütze auf dem Kopf eine Brücke im Gemüsebeet: "Pawel Durow, passt das zur Challenge?".

Ein Beitrag geteilt von Сергей Александрович Павленко (@pavlenko_s) am 15. Aug 2017 um 22:52 Uhr

Ein Sibirier lichtet sich mit Wolfspelz über der Schulter ab, ein anderer hat sich eine schwarze Eisenkette um den Hals gelegt, Flammen-Tattoos auf dem Arm und ein Gänseblümchen im Mund.

Ein Beitrag geteilt von Александр ПЕРЕСВЕТ (Дубровин) (@alexander.peresvet) am 15. Aug 2017 um 5:45 Uhr

Wieder ein anderer posiert mit einem Eimer Erdbeeren im Arm vor einer Datscha - gut, dass der Betrachter nicht immer weiß, ob das jetzt gerade ernst gemeint oder hoffentlich doch Ironie ist.

