New York Tödlicher Unfall im World Trade Center

Eine 29-Jährige Frau stürzte im New Yorker World Trade Center Oculus aus über neun Metern Höhe, das teilte die Polizei mit. Die Frau fiel aus einem Aufzug des hohen Umsteigebahnhofs ("Transportation Hub"), als sie versuchte, den Hut ihrer Zwillingschwester zu fangen.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihr Tod festgestellt wurde, sagte Joseph Pentangelo von der Hafenbehörden-Polizei. Man untersuche nun den Vorfall.

Die Haupthalle des Bahnhofs, der auch Oculus genannt wird, eröffnete am 3. März 2016. Gebaut hat ihn der spanische Star-Architekten Santiago Calatrava für 3,9 Milliarden Dollar. Er gilt als einer der teuersten Bahnhöfe der Welt und verbindet die New Jersey PATH-Züge mit der New Yorker Metro. Im "Transportation Hub" findet sich auf 45.000 Quadratmetern auch eine Shopping-Mall.