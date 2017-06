Fassadendämmung Wuppertaler Hochhaus wird wegen Feuergefahr geräumt

Wegen einer Fassadendämmung, die dem Londoner Grenfell Tower ähnelt, wird in Wuppertal ein elfstöckiges Hochhaus evakuiert. Das teilte die Stadt mit. Zu der Entscheidung sei man nach dem verheerenden Londoner Hochhausbrand gelangt. Die Bewohner sollen in ihre Wohnungen zurückkehren können, sobald die Fassadendämmung entfernt ist.

Nach dem Hochhausbrand in London habe man das Brandrisiko des Gebäudes in Wuppertal neu bewertet. Für die Betroffenen stünden Ersatzwohnungen bereit. Die Polizei sperrte das Haus am Dienstag ab, Busse standen bereit. Das Hochhaus befindet sich im Stadtteil Oberbarmen. Die "Westdeutsche Zeitung" berichtet, gegen 17.30 Uhr hätten die ersten Bewohner mit Koffern das Gebäude verlassen.

Ein defekter Kühlschrank hatte das Feuer im Grenfell Tower in London entfacht. Der Brand griff auf den ganzen 24-stöckigen Sozialbau über. Experten gehen davon aus, dass die Fassadendämmung bei der Ausbreitung des Feuers eine zentrale Rolle spielte: Die Flammen hatten sich rasend schnell über die Fassade ausgebreitet, mindestens 79 Personen starben.

Der Produzent der Fassadenteile hat inzwischen Konsequenzen aus dem Brand gezogen. Die Reynobond-PE-Hülle werde nun weltweit nicht mehr für Hochhäuser verkauft, teilte der Hersteller Arconic mit.

Das Feuer in London hat Mängel im Brandschutz an vielen britischen Wohnblocks offenbart. Der britischen Regierung zufolge sind bislang alle 95 Gebäude durchgefallen, die bei stichprobenartigen Tests überprüft wurden. Betroffen sind nicht nur Gebäude in London, sondern auch in anderen Städten des Landes. Insgesamt sollen bei 600 Hochhäusern die Fassadenverkleidungen untersucht werden.

In London wurden als Reaktion auf den Brand bereits mehrere Hochhäuser geräumt.