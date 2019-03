Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Auto in Wuppertal verletzt worden. Der Polizeiwagen sei am Mittwochabend mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als er auf einer Kreuzung mit dem Auto kollidierte, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht.

Der Fahrer des Autos, seine Beifahrerin sowie ihr Kind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt.