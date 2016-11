Yellowstone-Nationalpark Leiche eines Besuchers löst sich in heißer Quelle auf

Nach dem tödlichen Sturz eines jungen Mannes in eine heiße Quelle im berühmten Yellowstone-Nationalpark ist die Leiche von dem kochenden, stark säurehaltigen Wasser aufgelöst worden. Das geht aus einem nun Untersuchungsbericht zu dem Vorfall im Juni hervor.

Demnach wollte der 23-Jährige gemeinsam mit seiner Schwester heimlich in einem Schlammtümpel in dem Nationalpark baden, als er verunglückte. Das Geschwisterpaar betrat laut Bericht einen für Besucher gesperrten und besonders gefährlichen Bereich des Parks mit kochend heißen Quellen.

Als der junge Mann die Temperatur des Wassers überprüfen wollte und sich vorbeugte, rutschte er nach den Worten seiner Schwester aus und stürzte in die Quelle. Rettungskräfte fanden seine Leiche in dem Tümpel, konnten ihn jedoch wegen eines Gewitters zunächst nicht bergen. Als sie am nächsten Tag zurückkehrten, fanden sie dem Untersuchungsbericht zufolge keine Spur der Leiche.

Der Körper habe sich in dem sauren Wasser innerhalb kürzester Zeit aufgelöst, sagte Park-Ranger Lorant Veress dem Sender KULR. Nur der Geldbeutel und die Schlappen des Mannes wurden später gefunden. Einer der Schuhe war geschmolzen.

Es gebe Absperrungen, um die Natur zu schützen, sagte Vereen. Vor allem aber dienten sie der Sicherheit der Besucher, weil die Wildnis im Park mancherorts keine Fehler verzeihe. Die Schwester soll den Ausflug abseits der erlaubten Wege gefilmt haben. Das Video wurde nicht veröffentlicht.

Im Yellowstone-Park gibt es zahlreiche Geysire und Quellen mit kochend heißem Wasser. Laut Historikern starben seit 1870 insgesamt 22 Menschen in den heißen Quellen.

Der Park umfasst mehr als 9000 Quadratkilometer in den Bundesstaaten Wyoming, Idaho und Montana. Jedes Jahr werden rund vier Millionen Besucher gezählt.