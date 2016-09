Elterncouch Kampf den YouTube-Zombies!

Elterncouch.



Juno Vai schreibt auf der Theodor Ziemßen und Jonas Ratz. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig. Für SPIEGEL ONLINE legen sich eine Mutter und zwei Väter regelmäßig auf dieschreibt auf der Elterncouch im Wechsel mitund

Da gibt es diese Frau mit blondem Engelshaar und himmelblauen Fingernägeln so lang wie Faultierkrallen. Sie guckt ein bisschen schief in die rechte untere Bildecke eines YouTube-Fensters auf meinem Rechner. Wahrscheinlich steht unten rechts in ihrer Welt ein Monitor, auf dem sie sich selbst betrachten kann.

Sie sagt, dass sie sich Gedanken gemacht hat und "es" durchziehen wird. Dabei krallen sich ihre Nägel in die Luft als wollten sie die allumfassende Essenz des "es" in sich aufnehmen.

"Es" ist nicht Freuds versauter kleiner Bruder von Ich und Über-Ich. "Es" ist ein neues Blogformat, bei dem die Frau "Mini-Games" aus dem Internet vorstellt, die sie gruseln. Und hoffentlich auch ihr überwiegend jugendliches Publikum, dem sie treuherzig empfiehlt, sie und ihr neues Projekt ganz doll zu liken, weil es da eine Grenze zu überschreiten gebe - 70.000, eine Million oder vielleicht eine Trilliarde Klicks.

Dann spielt die Frau ein Spiel: "Rette Justin Bieber". Die Kamera filmt sie dabei. "Wie schlecht bin ich denn bittääähh?", schreit sie. Dann erscheint ein Bild von einem bleichen Baby mit Raffzähnen, gefolgt von einem Zombie. "Lame", befindet die Frau.

Feiert diese kranken Fakten!

Lahm ist lahm, also klicke ich weiter zu "20 kranke Fakten über mich, die ihr richtig feiern werdet". Knapp 1,2 Millionen Aufrufe, hui. "Ich muss immer meine Hände waschen (creepy), ich muss immer dreimal auf Holz hauen (hey), meine Mückenstiche entzünden sich immer (nicht schön), ich trample (Verlobter genervt), ich kann nicht auf Kommando Polnisch reden (Kennt ihr das?)".

Und da erkenne ich mit Entsetzen: Diese Frau redet wie meine 13-jährige Tochter. Oder, viel schlimmer noch: Meine Tochter redet wie sie. Diese langgezogenen Aaaaaaaaahs, die bis zum Firmament hochgezogenen Brauen, die aufgerissenen Äuglein, alles krass und creepy und what the fuck.

Auch inhaltlich, muss ich zugeben, ähneln sich die Themen: Kosmetik, Hunde, Smoothies, Instagram. Eine eiskalte Verspannung arbeitet sich meinen Nacken hoch, total creepy, und mir wird klar: Mein Kind ist verloren. Ich habe es den Faultierkralleninternetzombies überlassen. Einfach so. Wo war der Punkt, an dem ich hätte intervenieren sollen? Hätte ich überhaupt etwas tun können?

"10 nützliche BH-Hacks"

Die Frau - sie heißt Dagi Bee, das haben meine elterlichen Leidensgenossen längst erkannt - ist eine der derzeit erfolgreichsten Kinderverführerinnen im Netz. Und sie hat eine endlose Reihe von KollegInnen, die ihrerseits den ganzen Tag in Kameras quatschen, Katzen kaufen, in den Urlaub fahren oder krasse Geheimnisse über ihre Beziehungen verraten ("Sie rollt die Klopapierrolle immer fast bis zum Ende ab").

Sie heißen "Barbie loves Lipsticks" ("10 nützliche BH-Hacks"), LaurenCocoXO ("10 geile Back to School Dinge") und BibisBeautyPalace ("Die krankesten körperlichen Begabungen - WIR vs. IHR"). Und natürlich machen die jungen Blogger das alles nicht umsonst. Es wird geworben, was das Zeug hält. "Aber man muss das ja nicht kaufen!", protestiert meine Tochter. "Obwohl, das vegane Blueberry-Shampoo soll schon voll gut riechen."

Vielen Dank, ihr Bibis und Barbies, nicht nur die Vollverblödung wurde angeschoben, die Kleinen sollen auch noch ihr letztes Taschengeld für euren Merchandise-Schrott verballern.

Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Im Alter meiner Tochter bin ich lederbrustbeutelbaumelnd in Teestuben gerannt und habe Setzkästen mit Miniaturschrott beladen. Für Schach war ich zu doof, aber immerhin habe ich "Das Kapital" von Marx gelesen. Na gut, ich habe nur drei Prozent davon verstanden, aber, hey, auch irgendwie what the fuck. Nur ein Jahr vorher hatte ich noch mit Barbiepuppen Abba-Auftritte nachgestellt und lauthals "Thank you for the Music" gesungen. Auch irgendwie creepy.

Das digitale Leben aus zweiter, dritter, vierter, fünfter Hand

Ich war auf meine Selbstgefärbte-Unterhemden-Hippie-Art gepaart mit altklugem Anti-Atom-Gefasel vermutlich kein Stück weniger nervig als meine Kids heute. Aber das Schlimme, wirklich Schlimme ist, dass inzwischen beide Kinder damit angefangen haben, mir zu erzählen, was Julian Bam darüber denkt, was andere über ihn denken. Oder wie ConCrafter "Minecraft" spielt während er über "Minecraft" redet. Das macht mich völlig wahnsinnig, weil das digitale Leben aus zweiter Hand zum Leben aus dritter, vierter und fünfter Hand mutiert und ich schon nach dem zweiten Nebensatz nicht mehr folgen kann.

Mit sehr viel Wohlwollen könnte man das Mainstream-Geplapper bei YouTube als ungebremsten, nicht gefilterten Gedankenfluss tolerieren, der irgendwie authentisch ist und lustig in seiner Einfältigkeit. Für mich ist es vor allem eines: institutionalisierte Logorrhoe. Sprechdurchfall. Weil aber ein Dagi-Bee-Verbot wenig Erfolg versprechend ist, bin ich jetzt ratlos und appelliere an Sie.

Liebe Eltern, machen Sie mir Mut, sagen Sie mir, dass es eine Phase ist, schwören Sie, dass es vorbeigeht. Dass es nur ein krasser Trend ist, den wir alle feiern. Bitte. Mails an mich. Danke.