Elterncouch Wenn Kinder die Winterzeit nicht mitmachen

Von wegen "Eine Stunde länger schlafen" - mit Kindern wird die Zeitumstellung zur Frühschicht. Elterncouch-Kolumnist Jonas Ratz hat da einen Vorschlag.

Es ist 4.58 Uhr neuer Zeitrechnung, als ein Sondereinsatzkommando der Polizei unsere Schlafzimmertür eintritt und ich aus einem wirren Traum hochschrecke: Schon wieder?, denke ich, während ich die Bettdecke zurückschlage. Denn die Jungs waren schon gestern Nacht hier. Und die Nacht davor. Aber so früh?

Der Einsatzleiter krabbelt wie üblich über mich drüber, glücklicherweise trägt er statt Kevlar-Schutzweste und Helm nur einen gestreiften Bärchen-Schlafanzug, es ist mein kleinster Sohn Oliver. Aber die Art, wie er plötzlich, ohne die geringste Vorankündigung mitten in der Nacht die Tür aufstößt, bis sie donnernd an die Kommode knallt und mit seiner Bettdecke und den nötigsten zwei bis acht Kuscheltieren das Kommando in unserem Schlafzimmer übernimmt, muss er sich von der New Yorker Polizei abgeschaut haben.

Statt "Sie haben das Recht zu schweigen und sind verhaftet" murmelt er "Wann können wir frühssstücken?" und wälzt sich zwischen uns. Jana sagt schlaftrunken zu ihm: "Komm noch mal in meinen Arm, wir schlafen noch ein bisschen." Haha, nochmal einschlafen. Die Wahrscheinlichkeit, nächste Woche den Lotto-Jackpot zu knacken, ist höher. Das Paradoxe: Obwohl alle wissen - Jana, ich, Oliver sowieso - dass es jetzt das Klügste wäre, sich dem Unvermeidbaren zu stellen, aufzustehen, Haferflocken mit Honig zu machen und - wenn auch viel zu früh - in den Tag zu starten, beginnt jetzt die Phase der schmutzigen Tricks.

"Wo bitteschön geht die Sonne im Spätherbst um 4.58 Uhr auf?"

Ich stehe taumelnd auf, schließe zumindest wieder die Schlafzimmertür und verfluche Benjamin Franklin. Er gilt gemeinhin als der Erste, der den Gedanken an die Zeitumstellung um 1784 in einem Brief erwähnt haben soll. Damals, um Kerzen zu sparen. Ein paar Jahre später machte dann Europa ernst: In der Ölkrise in den 1970ern führten viele Länder Sommer- und Winterzeit ein, damit die Menschen früher aufstehen und das Sonnenlicht besser ausnutzen. Klingt ja alles nachvollziehbar. Aber wo bitteschön geht die Sonne im Spätherbst um 4.58 Uhr auf? Und wer bitteschön kann das mit der Zeitumstellung mal Oliver erklären?

"Papaaaa, Haferlocken!", flüstert er mir verschwörerisch ins Ohr. Ich probiere den schmutzigen Trick Nummer 1: "Oliver, mach noch einmal die Augen zu, dann darfst Du nachher soviel 'Sendung mit der Maus' gucken, wie Du willst. Versprochen!" Mein ich natürlich nicht so. Und Oliver kennt das schon und fällt nicht darauf rein. Jana sekundiert mit schmutzigem Trick Nummer 2, der Hypnose-Nummer: "Oliver, es ist noch mitten in der Nacht, Du bist doch noch ganz müde, schlaaaf noch ein bisschen." Der Deutsche Hypnose-Verband weist auf seiner Website zwei Voraussetzungen aus, die bestehen müssen, damit der schlafähnliche Trancezustand erreicht werden kann: Bereitschaft und Freiwilligkeit. Nur so viel: Oliver ist absolut frei vom Willen, jetzt wieder einzuschlafen. Und stattdessen absolut bereit, jetzt sofort zu frühstücken.

Licht, Kaffeemaschine und Heizung fahren heute Frühschicht

Es hilft alles nichts. Ich stehe auf, mache Licht, Oliver krabbelt auf seinen Kinderstuhl am Esstisch, ich fernsteuere in die Küche: Schrank auf, Haferflocken, Kühlschrank auf, Milch, Schublade auf, Löffel, zumindest bei mir scheint das mit dem Trancezustand gut zu klappen. Es ist 5.12 Uhr neuer Zeit. Schon 2005 hat die Bundesregierung in einer Erklärung festgestellt, dass durch die Zeitumstellung niemand Energie spart. Kann ich bestätigen, bei uns fahren Licht, Kaffeemaschine und Heizung heute Frühschicht. Aber so einfach abschaffen geht nicht: Seit Ende 1994 regelt die EU das mit der Zeit. Und während ich Oliver gähnend dabei zusehe, wie er mit wachsender Wachheit Haferflocken in sich reinschaufelt, formuliere ich in Gedanken einen kurzen Brief nach Brüssel:

Liebe EU!

Ist ja alles gerade nicht so einfach für Dich, Brexit, Ceta, schon klar. Ich hab da deshalb einen Vorschlag: Überleg Du Dir das doch nochmal mit dieser Zeitumstellung!

Du darfst auch soviel "Sendung mit der Maus" gucken, wie Du willst. Versprochen!

