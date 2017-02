Notfall Zoo Karlsruhe nimmt Elefantenkuh aus Osteuropa auf

Der Zoo in Karlsruhe versteht sich als Altersresidenz für Elefanten - und hat nun in einer Notfallaktion ein 45 Jahre altes Tier aus Osteuropa aufgenommen. Ein Privathalter habe die Elefantenkuh am Morgen nach Karlsruhe gebracht, teilte Zoodirektor Matthias Reinschmidt mit. "Wir waren damit in der moralischen Verpflichtung, zu handeln. Sonst wäre sie gestorben."

"Es gibt keine Auffangstation, die das Tier übernehmen konnte", sagte Reinschmidt. Die Asiatische Elefantenkuh mit dem Namen Lina habe mit zwei weiteren Elefanten zusammengelebt, sei aber aus der Gruppe verstoßen worden. Der Besitzer sei mit der Situation überfordert gewesen. Demnach konnte der Elefant bei ihm nicht ausreichend warmgehalten werden, hatte kaum noch etwas gefressen und ist stark abgemagert.

Damit das geschwächte Tier zur Ruhe kommen kann, soll das Elefantenhaus einige Tage lang geschlossen bleiben. "Wir hoffen, dass wir den Elefanten wieder stärken und gesundpflegen können, so dass er noch einige gute Jahre vor sich hat", sagte Revierleiter Robert Scholz.

Die anderen Elefanten sind laut Zoo weiterhin im Außengehege zu sehen. Die gesamte Elefantenanlage solle ausgebaut werden.