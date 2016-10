Abschied von Eisbären in Rostock Farewell, Fiete!

Mit einem großen Fest sind am Sonntag die drei Eisbären des Rostocker Zoos verabschiedet worden. Die Bärenanlage soll abgerissen und durch ein Polarium ersetzt werden, in das Eisbären und Pinguine einziehen sollen. Publikumsmagnet Fiete werde künftig in Ungarn leben, in der Nähe der Stadt Nyíregyháza im Ferienort Sóstó, sagte Zoodirektor Udo Nagel.

Der 35 Hektar große Zoo von Sóstó mit rund 500 Arten und 5000 Tieren befinde sich in einem Eichenwald in fast unberührter Natur. Dort finde Fiete optimale Bedingungen vor. Es sei geplant, dass auch eine junge Eisbärin aus Moskau in den Zoo kommt. Bis der fast zweijährige Fiete eigenen Nachwuchs zeugen kann, dauert es aber noch. Eisbären sind erst mit fünf bis sechs Jahren geschlechtsreif.

Als Halbbruder des berühmten Berliner Eisbären Knut war Fiete im Dezember 2014 im Rostocker Zoo zur Welt gekommen. Die Zoobesucher hatte das Eisbärbaby rasch für sich eingenommen. Nach zwei Monaten brachte Fiete stattliche 7,5 Kilogramm auf die Waage und machte seinen ersten Ausflug in den Schnee.

Fietes erste Wochen in Rostock Erste Bekanntschaft mit seinem Element: Im Februar 2015 wagte sich Eisbär Fiete zum ersten Mal in den Schnee. Erst acht Wochen nach der Geburt stand das Geschlecht des Nachwuchses fest - und die Suche nach einem Namen begann. Der Mini-Eisbär war Anfang Dezember 2014 im Zoo zur Welt gekommen und ist der Sohn von Lars, dem Vater des berühmten Berliner Eisbären Knut. Mutter Vilma kümmere sich intensiv um das Baby, sagte ein Zoosprecher. Davon konnten sich Eisbärfans mit Videoaufnahmen aus der Wurfhöhle des Zoos überzeugen. Für neugeborene Eisbären sind die ersten Wochen kritisch, bei der Geburt wiegen sie nur mehrere hundert Gramm. Zum Vergleich: Mutter Vilma wiegt im Winter etwa 350 Kilogramm.

Die Mutter von Fiete, die 13-jährige Vilma, wird im dänischen Zoo Aalborg leben. Dort trifft sie Eisbär Lars wieder, den Vater von Knut und Fiete. Auch Fietes Oma Vienna werde ins Ausland gebracht, teilte der Zoo mit. Noch seien Formalitäten zu klären, deshalb könne ihr künftiges Zuhause noch nicht bekannt gegeben werden.

Sobald das Polarium fertig ist, solle Vienna "mit hoher Wahrscheinlichkeit" nach Rostock zurückkehren. Die Bärenanlage im Rostocker Zoo war in den Fünfzigerjahren gebaut worden. Bis 2018 soll das knapp zehn Millionen Euro teure Polarium fertig sein.