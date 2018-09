Bei einem Unfall während einer Notfallübung ist die neue Seilbahn an der Zugspitze so schwer beschädigt worden, dass sie auf unabsehbare Zeit ihren Betrieb einstellen muss. Menschen seien bei dem Zwischenfall nicht zu Schaden gekommen, teilte die Bayerische Zugspitzbahn in Grainau mit.

Demnach ereignete sich der Zwischenfall bei einer Bergungsübung am Mittwochabend. Bei der Vorbereitung der routinemäßigen Übung sei die Kette eines Hebewerkzeugs gerissen und habe dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Bergungswagen sei daraufhin ungebremst in eine unbesetzte Kabine der Seilbahn gerast. Dabei sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Der Unfallhergang müsse noch weiter untersucht werden, daran werde auch der Seilbahnhersteller beteiligt, hieß es. Derzeit werde darüber gerätselt, wie die noch in der Luft hängende Gondel überhaupt geborgen werden könne.

Die Seilbahn mit den bodentief verglasten Kabinen für bis zu 120 Passagiere hatte am 21. Dezember nach drei Jahren Planungs- und weiteren knapp drei Jahren Bauzeit ihren Betrieb aufgenommen. Sie kann in einer Fahrt 120 Passagiere in wenigen Minuten von der Talstation zum Gipfel bringen. Der 50 Millionen Euro teure Bau gilt als technisch herausragend.

Die Zugspitze, mit 2962 Metern Deutschlands höchster Gipfel, ist derzeit weiter über die Zahnradbahn sowie die Gletscherbahn zu erreichen.