Autounfall Zwei Männer ertrinken in Dorfteich

Bei einem Autounfall in der Nähe von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Autoinsassen in einem Dorfteich ertrunken. Ihr Wagen kam nach Angaben der Polizei Güstrow am Freitagabend in einer leichten Rechtskurve in Goldewin im Landkreis Rostock von der Straße ab, streifte einen Straßenbaum, überschlug sich und stürzte kopfüber in den Teich.

Der 30-jährige Fahrer und der 29-jährige Beifahrer konnten sich aus bislang unbekannten Gründen nicht aus dem Wrack befreien. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr die beiden kurz nach dem Unfall aus dem Wasser barg, konnte ein Notarzt nur noch den Tod der beiden Männer feststellen.