kurz & krass Zwillinge kommen 2016 und 2017 zur Welt

Sawyer und Everett sind zwar Zwillinge, haben aber nicht dasselbe Geburtsjahr: Die Jungen aus Arizona kamen 2016 und 2017 zur Welt. Diese Besonderheit teilen sie mit einem Geschwisterpaar aus Kalifornien.

In einem Krankenhaus in Arizona ist ein Junge kurz vor der Jahreswende zur Welt gekommen, sein Zwillingsbruder kurz danach. Die Eltern Holly und Brandon Shay hätten ihren Sohn Sawyer am 31. Dezember um 23.51 Uhr auf der Welt willkommen geheißen, berichtete der örtliche TV-Sender KNXV. Everett sei eine Minute nach Mitternacht zur Welt gekommen. Vater Brandon scherzte, Sawyer werde seinen Bruder damit aufziehen, der Ältere zu sein.

AP/The Arizona Republic Sawyer (r.), geboren 2016, und Everett, geboren 2017

In San Diego gab es einen vergleichbaren Fall: Auch hier kam ein Zwillingspaar in unterschiedlichen Jahren zur Welt - um 23.56 Uhr und um 0.00 Uhr. Schon im Jahr zuvor hatte ein Krankenhaus in der Stadt solch einen Fall gemeldet. In diesem Fall waren ein Mädchen und ein Junge eine Minute vor und zwei Minuten nach Mitternacht geboren worden.