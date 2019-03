Glück im Unglück hatte eine Katze auf Zypern. Das Tier war mit dem Kopf in einer Konservendose stecken geblieben - und dann in Panik in eine Polizeistation gelaufen.

Die Beamten in der kleinen Ortschaft Oroklini im Süden der Insel griffen beherzt zu: Mithilfe einer Kneifzange gelang es ihnen, die Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Die Polizisten filmten ihren Spezialeinsatz und teilten ihn per Twitter. Das Kätzchen habe den richtigen Instinkt bewiesen, als es mit seinem Problem zur Polizei kam, lautete ihr Fazit.

Ίσως από ένστικτο για βοήθεια, ένα γατάκι, επισκέφθηκε σήμερα τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, έχοντας το κεφαλάκι του σφηνωμένο σε μεταλλικό δοχείο.Τα μέλη του Σταθμού, κατάφεραν & ακινητοποίησαν το γατάκι & αφού του αφαίρεσαν με προσοχή το μεταλλικό δοχείο, το απελευθέρωσαν. pic.twitter.com/j0inBXuWaK — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) 25. März 2019

Das sah der Streuner wohl anders: Kaum von der Dose befreit, raste er beim Anblick seiner Freunde und Helfer davon.

