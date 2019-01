Wenn Du denkst, Du kannst einfach so anfangen, und wir rufen "zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null – halllooooo", dann hast Du Dich getäuscht. Früher habe ich da mitgemacht. Aber nein, damit ist jetzt Schluss. Mit dieser Willkommenskultur haben wir uns genug Ärger eingefangen. Du wolltest sicher so beginnen wie all die Jahre zuvor. Ohne zu fragen.

Prost Neujahr! Und los geht es.

Aber nein, diesmal nicht. Nix ist. Wir lassen nicht mehr jeden ungefragt rein. Nein, auch Dich nicht, auch nicht die neue Zeit. Es ist Zeit für eine Neujahrsansprache. Du musst Dir schon ein paar Fragen gefallen lassen.

Hast Du Dir gut überlegt, was Du willst? Wir werden Dich nur empfangen, wenn Du nicht so viel Unheil mitbringst wie 2018. Wir haben noch an diesem Jahr zu knabbern. Mit den schlechten Nachrichten und bösen Überraschungen hätte man früher ein ganzes Jahrzehnt gefüllt. Wenn Du so weitermachen willst, dann brauchst Du nicht anzufangen. Dann verlängern wir einfach den Dezember.