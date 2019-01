Das seltsame Haus ist knapp 50 Quadratmeter klein, hat ein Flachdach und wulstige Wände, wie übereinandergestopfte Weißwürste. Etwas verloren steht das Gebilde am Nordhafen von Kopenhagen, wo Kreuzfahrtschiffe Busladungen von Touristen ausspucken.

Das Hexenhäuschen ist ein Meisterwerk, ein Instant-Klassiker, fast vergleichbar mit der ikonischen Architektur des Guggenheim-Museums. So sieht das zumindest Henrik Lund-Nielsen. Denn es ist das wohl erste bautechnisch zugelassene Haus in Europa, das am Computer entstand und dann einfach ausgedruckt wurde – nur nicht mit Tinte, sondern mit Beton. 3D Printhuset nennt sich die Firma dahinter: 3-D-Druckhaus.

"Wir haben das Haus in nur 50 Stunden gedruckt", sagt Firmenchef Lund-Nielsen, ein knorriger Macher, während seine Finger liebevoll über den wulstigen Beton streicheln: "Aber insgesamt dauerte es zwei Monate, weil wir so viele Fehler gemacht haben." Er sagt das mit einem gewissen Verpatzerstolz. Denn alle Fehler, die sein Team macht, erspart er