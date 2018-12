Katharina Wulff-Bräutigam wird auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsbaum kaufen. Ihre Familie wird die alten Lieder singen, die Kerzen anzünden und am Heiligen Abend in die Kirche aufbrechen. Die Kinder wollen es so. Und sie erst recht.

"Ich habe mir diese Normalität immer gewünscht", sagt die 53-jährige Dokumentarfilmerin. "Meine Eltern mieteten zu Weihnachten mit ihren Freunden einen billigen Bauernhof in Tirol." Kein Festschmuck, kein Festessen, gefeiert wurde der Bruch mit der bürgerlichen Ordnung der alten Bundesrepublik. Die Erwachsenen rockten zu Bob Dylan, und in manchen Jahren gestatteten sie den Kindern eine kleine Tanne für den Tisch – behängt mit ein paar Süßigkeiten, damit das Gequengel aufhörte.

"Meine Eltern kreisten um Aufbruch, Neubeginn und Selbsterfahrung", urteilt Wulff-Bräutigam. "Wir Kinder waren Mitläufer. Erst als Erwachsene habe ich begriffen, wie haltlos ich war. Mir fehlten Geborgenheit, Struktur und ein verlässliches Familienleben."

Auch die 51-jährige Sonja