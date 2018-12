Manja Schüle, 42, zog 2017 in den Bundestag ein. Sie gewann für die SPD das einzige Direktmandat in einem ostdeutschen Bundesland. Ihre Hauptthemen sind Bildungs-, Wirtschafts- und Flüchtlingspolitik. Philipp Amthor, 26, ist ebenfalls seit 2017 im Bundestag. Sein Wahlkreis liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Amthor ist Jurist, arbeitet neben seinem Job als Bundestagsabgeordneter noch an seiner Dissertation. Er zählt sich selbst zum konservativen Flügel der CDU.

SPIEGEL: Frau Schüle, Herr Amthor, kennen Sie einander eigentlich?

Amthor: Wir haben uns bestimmt mal auf dem Flur gesehen. Aber wir treffen uns heute das erste Mal. Es gab noch keine echten Überschneidungen.

Schüle: Ich könnte, wenn ich wollte, in Ihr Büro gucken.

Amthor: Ehrlich?

Schüle: Ja. Ich sitze erhöht in der siebten Etage im Paul-Löbe-Haus.

Amthor: Wo genau? In dem Kamm bei mir gegenüber?

Schüle: Genau.