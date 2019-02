Der Mann, der sonst gern lautstark provoziert, spricht heute mit belegter Stimme. Stefan Räpple hat sich erkältet, er sitzt erschöpft in seinem Büro unweit des Stuttgarter Landtags, vor sich auf dem Schreibtisch Vorgangsmappen und jede Menge Taschentücher. An der Wand stehen gepackte Kisten, zweimal musste Räpple schon den Raum wechseln, im März steht der dritte Umzug an. Das Haus der AfD-Fraktion gleicht einem Provisorium, ständig wird irgendwo gebaut.

Möglicherweise muss Räpple auch in der Alternative für Deutschland bald das Feld räumen. Gegen den umstrittenen Rechtsaußen läuft seit Dezember ein Ausschlussverfahren, der Parteivorstand wäre ihn gern los. Aber die Fraktion stehe größtenteils hinter ihm, sagt der 37-Jährige. Seit seinem Einzug in den Stuttgarter Landtag 2016 sorgte Räpple immer wieder für Schlagzeilen. Mal beschimpfte er Abgeordnetenkollegen als "Koksnasen", mal hetzte er gegen "kulturfremde" Migranten oder forderte eine "legale Bewaffnung von AfD-Politikern" zum Selbstschutz.