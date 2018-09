Eigentlich sollte der jüngste Airbus A320 ein Flugzeug sein, wie es perfekter kaum geht. Weniger Kerosin sollte der Neo verbrauchen, dazu deutlich leiser sein und überhaupt wahnsinnig effizient. Eigentlich.

Tatsächlich macht der Flieger vor allem Ärger. Die Triebwerke funktionieren nicht, wie sie sollen; Nachbesserungen helfen oft nicht wie versprochen. Es hagelt Reklamationen. Zeitweise parkten dutzendfach flugunfähige Neo-Maschinen auf den Airbus-Standorten Hamburg und Toulouse. Die Triebwerke fehlten.

Auch der Chef von Großkunde Lufthansa, Carsten Spohr, ist sauer. Von 67 bestellten A320-Neo-Modellen wurden gerade einmal 13 Exemplare geliefert. Eigentlich hätten es in diesem Herbst doppelt so viele sein sollen. Ein Teil der fehlenden Jets steht mit den anderen nutzlos in Toulouse und Hamburg herum. Lauter Ufos, unfliegbare Flugobjekte.