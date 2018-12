SPIEGEL: Frau Romatowski, seit Anfang des Jahres spielen Sie Annegret Kramp-Karrenbauer. Haben Sie geahnt, dass sie die Wahl zur CDU- Vorsitzenden gewinnt?

Romatowski: Ich parodiere Angela Merkel schon seit 15 Jahren und glaube, sie ein wenig zu kennen. Ich ahnte, dass sie eine Kandidatin setzen will, der sie vertraut. Und mir wurde schnell klar: Ich muss mich um Kramp-Karrenbauer kümmern. Ich will ja Kanzlerin bleiben.

SPIEGEL: Annegret Kramp-Karrenbauer gilt vielen als Kopie von Angela Merkel. Sie spielen beide. Wie unterscheiden sie sich?

Romatowski: Annegret Kramp-Karrenbauer hat mehr Körperspannung. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin nach 15 Jahren Merkel "per Du" mit vielen Osteopathen, weil die meinen Rücken wieder gerade machen mussten. Kramp-Karrenbauer steht besser. Sie hält nicht so viel zurück und ist emotionaler. Sie hat einen Spitznamen, sie wird "die Eisenfaust im Samthandschuh" genannt. Das finde ich gut. Sie hält mit ihrer Meinung nicht so hinter dem Berg.

SPIEGEL: Die Stimme