Johanna ist 28 Tage alt, als sie in einer Nacht vier Mal um ihr kurzes Leben kämpfen muss. Es ist Elena W., die sie rettet. Die Kinderkrankenschwester steht in Zimmer 5 am Bettchen des Frühchens. Der Monitor meldet eine Asystolie, wie es in der Medizin heißt: die Nulllinie im EKG, der Stillstand der elektrischen und mechanischen Herzaktion. Greift keiner ein, stirbt der Betroffene in wenigen Minuten.

Elena W. reanimiert Johanna und Ärzte beatmen sie mit dem Beatmungsbeutel. Das Baby wird intubiert und stabilisiert sich. Die Nachtschicht der Neugeborenen-Intensivstation des Universitätsklinikums in Marburg entscheidet, Johanna innerhalb des Zimmers in ein anderes Bett zu legen; in eines, das für den Notfall besser geeignet ist. Sie legen Adrenalin und Kochsalzspritzen zum Nachspülen daneben.

Die Vorsicht des Teams ist richtig: Etwa fünf Stunden später bleibt Johannas Herz erneut stehen. Danach noch weitere zwei Male. Immer ist es Elena W., die den zarten Körper des Neugeborenen mit einer