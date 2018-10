SPIEGEL: Frau Antinori, Sie wurden einmal der "Prinz Charles der Weinwelt" genannt, weil Sie erst 50 Jahre alt werden mussten, um die Führung des Weinhauses von Ihrem Vater übernehmen zu dürfen.

Antinori: Das war eine Spitze, die sich ein deutsches Wirtschaftsmagazin ausgedacht hat, und eigentlich war es auch falsch. In Familienunternehmen wie unserem gleicht die Nachfolge eher einem Staffellauf: Sie laufen eine Zeit gemeinsam, bis der Stab übergeben wird. Bei uns gab es keinen abrupten Übergang, kein "Ab heute bin ich hier der Boss".

SPIEGEL: Sie sind die erste Frau an der Spitze – in 633 Jahren Firmengeschichte. Fühlt sich das für Sie besonders an?

Antinori: Für mich war das kein Thema, weil ich in einer komfortablen Lage bin – ich habe keine Brüder. Mein Vater hatte nur die Auswahl zwischen: Es wird eine Frau oder niemand aus der Familie. Das größere Problem war für mich, dass ich sehr jung in die Firma eingestiegen bin, ohne Uni-Abschluss. Mädchen brauchen so etwas nicht, hieß es damals.