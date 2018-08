Vergangenen Sommer stand irgendwann alles voll: die Gänge, das Lager, die Zwischenräume. Trotzdem lieferten die Lkw-Fahrer unverdrossen weiter, sogenannte Aldi-Aktuell-Artikel, von Kleidung bis Spielzeug, in grünen Kisten und Bananenkartons. Fünfmal mehr Ware als sonst, sagt Carolin Matzke.

Matzke ist die Leiterin einer Aldi-Filiale in Augustdorf, südwestlich von Detmold. Die Artikel waren für sie bestimmt. "Die meisten Sachen waren kaputt, kamen in aufgerissenen Verpackungen, waren unverkäuflich", sagt die 44-Jährige. "Sie wollten meinen Laden zustopfen."

Mehrmals bat sie ihren Regionalverkaufsleiter, die offensichtlich aus anderen Filialen stammenden Lieferungen zu stoppen. Ohne Erfolg.

Stattdessen sei ihr Chef auch an hektischen Aktionstagen morgens in der Filiale aufgetaucht, habe gezielt nach abgelaufener Kühlware gesucht, die Matzke hätte aussortieren müssen. Oder er verlangte, dass sie trotz des Kundenansturms erst mal den Bereich fege, wo in rund 50 Drahtkörben kleinere Waren liegen.