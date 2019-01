Der Mann, der in liberalen Kreisen so verachtet wird wie kein zweiter Politiker der Großen Koalition, steigt als einer der Letzten ins Flugzeug nach Berlin. Er setzt sich ans Fenster in der ersten Reihe, rückt sein weißes Einstecktuch zurecht und hängt sein Jackett an einen Haken. Dann lehnt er sich im Sitz zurück und reibt sich die Hände. Alexander Dobrindt macht einen rundum zufriedenen Eindruck.

Es läuft gut, zumindest heute. Der CSU-Vorstand hat Horst Seehofer würdig als Parteichef verabschiedet, sein designierter Nachfolger Markus Söder fand die richtigen Worte. Dobrindt hatte oft genug Grund, sich zu ärgern, wenn er montags von München nach Berlin flog. Diesmal gibt es keinen Anlass zur Klage.

Wer Dobrindt in diesen Tagen begleitet, kann den Eindruck bekommen, ihn habe mit seinen 48 Jahren bereits eine Form der Altersmilde befallen. Nicht nur über Söder spricht er positiv, auch für die Kanzlerin, den Fraktionschef und die neue CDU-Vorsitzende hat Dobrindt Lob übrig. Über das Migrationsproblem,