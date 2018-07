James Kirkland hat es satt, nach neuen Mitteln gegen Inkontinenz Ausschau zu halten. Er mag nicht länger über bessere Seh- oder Gehhilfen nachdenken.

Kirkland ist Mediziner an der Mayo Clinic in Rochester (US-Bundesstaat Minnesota). Inmitten der horizontweiten Maisfelder des Mittleren Westens gelegen, ist dies eine der weltweit führenden Forschungskliniken, in der die meisten Altersmediziner des Landes arbeiten. Dort leitet Kirkland das Kogod-Zentrum des Alters.

Die meisten von Kirklands Patienten leiden unter vier, fünf oder noch mehr Krankheiten zugleich, viele schlucken täglich mehr als ein Dutzend Medikamente. Die Aufgabe eines Arztes gleicht da einer Sisyphusarbeit: "Wenn wir ein Leiden in den Griff gekriegt haben, stirbt uns der Patient kurz darauf am nächsten", sagt Kirkland frustriert.

Der Mayo-Forscher möchte deshalb einen grundlegend anderen Weg beschreiten: Statt die Leiden des Alters zu behandeln, will er das Altern selbst anpacken.

Er betritt damit ein boomendes Forschungsfeld,