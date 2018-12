Palm Springs, eine gigantische künstliche Oase inmitten der kalifornischen Wüste, zwei Autostunden von Los Angeles entfernt, wirkt wie ein Museum des Modernismus. Villen aus den Sechzigerjahren reihen sich scheinbar endlos aneinander, so als hätte jemand versucht, das goldene Zeitalter zu konservieren, in dem die Wirtschaft wuchs und immer neue Technologien entwickelt wurden.

Es scheint der perfekte Ort zu sein, um die Zukunft zu planen.

Einer, der sie von dort aus entscheidend mitgestalten will, ist Jeff Bezos. Er ist nicht nur Gründer und Chef von Amazon, dem größten Logistikkonzern der Welt, er besitzt auch die "Washington Post", die wichtigste Tageszeitung der US-Hauptstadt, und ist damit einer der einflussreichsten Männer der internationalen Medienbranche. Jedes Jahr veranstaltet Bezos in Palm Springs eine Konferenz für "den Anfang eines goldenen Zeitalters", in dem die Menschen in Wohlstand leben können. Auf der Konferenz in diesem Jahr sagt er: "Ich glaube wirklich, dass wir die Spitze