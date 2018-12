1. Amazon ist überall, Amazon ist gar nicht da.

Ein Vater aus Bremerhaven berichtet auf seinem Blog, dass sein vierjähriger Sohn Max über Amazons Sprachdienst Alexa mehr oder minder versehentlich einen Kuchen bestellt habe (genauer: einen "Hanauer Minikuchen SchokoNuss"). Der Kleine, im Alter der unendlichen Fragen, mag offenbar seinen Amazon-Echo-Lautsprecher sehr, er spricht mit dem Gerät wie mit einem großen Bruder, fragt wissbegierig nach der Entfernung zum Mond, nach dem Alter von Feuerwehrmann Sam oder eben auch: "Alexa, wie viel kostet ein Kuchen?"

Alexa sagt: "Amazon's Choice für Kuchen ist Hanauer Minikuchen SchokoNuss, 1er-Pack, 1 x 170 Gramm. Das macht insgesamt 5,99 Euro. Willst du den Kuchen jetzt kaufen?"

Das Kind, begeistert: "Ja!"

Und bald schon wird es heißen: "Ihre Bestellung wurde versandt."

So harmlos-putzig diese Anekdote sein mag und so einfach das Gegenmittel (die Eltern müssen bloß die PIN-Bestätigung für Spracheinkäufe einschalten), so deutlich zeigt sie auch, wie sich