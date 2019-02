SPIEGEL: Herr Krischer, in Dresden waren 2015 bei Demos der rechten Pegida-Bewegung symbolische Galgen zu sehen, an denen Bundeskanzlerin Angela Merkel als angebliche Volksverräterin baumeln sollte. Was ist eigentlich ein Volksverräter?



Krischer: Aktuell dient dieser Begriff der Schmähung all derjenigen Politiker, die sich angeblich an den Interessen und Rechten des Volkes vergreifen. Der Vorwurf kommt von Leuten, die irrigerweise glauben, dass es tatsächlich so etwas wie einen homogenen Volkskörper mit einheitlichem Willen gibt. Deshalb ist die Rückkehr des Verratsbegriffs eng an den Aufstieg populistischer Bewegungen in Deutschland gekoppelt. Frappierend daran ist: In bestimmten Milieus wird dieser Begriff plötzlich wieder mit der gleichen Selbstverständlichkeit verwendet wie in den Diktaturen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

SPIEGEL: Wurden politische Gegner nicht schon immer auch als "Verräter" diffamiert? Ein Beispiel dafür ist der SPD-Kanzler Willy Brandt, dem Konservative