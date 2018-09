Wo genau muss sie denn hier noch mal unterschreiben? Andrea Nahles stockt kurz, dabei hat sie jetzt eigentlich Wichtigeres zu tun, aber ohne Unterschrift geht es nicht, Ordnung muss sein. Auch in diesen Zeiten.

Montagnachmittag, Reichstagsgebäude, die SPD-Fraktion kommt zur Sondersitzung zusammen, um noch mal über die Beförderung von Hans-Georg Maaßen und die Rücknahme dieser Beförderung zu sprechen. Es gibt da etwas Redebedarf. Nahles ist pünktlich aus dem Aufzug getreten, rechts abgebogen und wortlos an der Hauptstadtpresse vorbeigegangen. Jetzt steht sie vor dem Sitzungssaal, vor der Namensliste, in die sich die Abgeordneten eintragen, um ihre Anwesenheit zu dokumentieren. Auch die Chefin. Aber Nahles findet sich nicht.



"Ich muss hier immer so rumsuchen", sagt sie. "Ich hab das Gefühl, das verändert sich hier immer."



Dann findet sie ihren Namen. Sie unterschreibt. Die Sitzung kann beginnen.