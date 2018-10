Das Foto verschwand nur Sekunden, nachdem es geschossen worden war, und nun will niemand mehr wissen, wer es hat. Die einen meinen, es müsse sich im Kanzleramt befinden, da habe das Treffen schließlich stattgefunden. Die anderen raunen, das Foto sei im Besitz der Sozialdemokraten, denn die hätten den Termin doch unbedingt haben wollen. In jedem Fall aber schlummere es in einer Schublade, damit es nur ja nicht unbefugt verbreitet würde, heißt es. Und jetzt bitte keine Nachfragen mehr. Die Sache sei nervig genug.

Es ist ein merkwürdiger Fall, über den in diesen Tagen im Kanzleramt und in der SPD getuschelt wird, als hätte die Bundesregierung ein geheimes Atomprogramm aufgelegt. Dabei ist der Kern der Geschichte nicht sehr spektakulär: Angela Merkel hat sich vor vier Wochen mit knapp 50 Frauen aus der SPD-Bundestagsfraktion im Kanzleramt zu einem Abendessen getroffen. Es gab Salat und Hühnerfrikassee, drei Stunden lang plauderten die Teilnehmerinnen über dies und das, es entstand ein Gruppenbild.