Angela Merkel trat am Mittwoch sichtlich gelöst vor die Mitarbeiter des Konrad-Adenauer-Hauses, um sich von ihnen zu verabschieden. Pathos liegt der Kanzlerin nicht, also kleidete sie ihren Abschied vom Parteivorsitz in einen Witz: "Nach achtzehneinhalb Jahren ist es normal, wenn das Kind geht", sagte sie. "Bei uns ist es die Mama."

Seit Freitag vergangener Woche ist Merkel nicht mehr Chefin der CDU. Auf dem Parteitag in Hamburg übertraf ihre Favoritin Annegret Kramp-Karrenbauer die nötige Mehrheit nur mit hauchdünnen 17 Stimmen gegen den Konkurrenten Friedrich Merz. Merkels gelassene Stimmung hat auch damit zu tun.

Sie ist damit ihrem großen Ziel einen Schritt näher gekommen. Merkel hat den festen Willen, selbstbestimmt aus dem Amt zu scheiden. Sie will nicht wie die meisten ihrer Vorgänger, die den richtigen Zeitpunkt zum Rückzug verpasst haben, als getrieben erscheinen. Die erste Etappe ist ihr gelungen. Es war die leichtere.

Für die Frage, wie ihr Ende in der Politik historisch betrachtet