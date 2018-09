Von Melanie Amann, Annette Bruhns, Lukas Eberle, Florian Gathmann, Christiane Hoffmann, Veit Medick, Cornelia Schmergal, Peter Müller, Ralf Neukirch, René Pfister

Er hat den Sturz nicht kommen sehen, bis zum Schluss hat Volker Kauder gedacht, es würde reichen, dieses eine Mal noch. Nun steht er in seinem Eckbüro an der Berliner Wilhelmstraße, durch die bodentiefen Fenster sieht man den Reichstag, die Spree und den Garten der Parlamentarischen Gesellschaft.

Er ist gleich gegangen nach seiner Abwahl, ein Händedruck für seinen Nachfolger Ralph Brinkhaus, dann verließ er den Fraktionssaal und ging in sein Büro, wo seine engsten Mitarbeiter auf ihn warteten. Manche hatten Tränen in den Augen, so berichtet es jemand, der dabei war. Einer bestellt schon den Umzugscontainer, die Regeln sind unerbittlich: Schon bald wird Brinkhaus das große Büro mit Besprechungstisch und Sitzecke in Anspruch nehmen, Kauder verliert den riesigen Mitarbeiterstab, den eigenen Fahrer und die Hälfte seiner Bezüge.