Auf dem Berliner Platz in Bottrop finden sich am Tag nach Neujahr noch die Hinterlassenschaften der grausamen Nacht. Auf den Pflastersteinen liegen Raketenreste und Böllerfetzen, dazwischen haben Polizisten Kreuze mit gelber Farbe auf den Boden gesprüht. Die Kreuze markieren Fahrtwege und Reifenspuren, sie gehören zu einer Skizze, die Beamte nach jedem Verkehrsunfall anfertigen müssen. Nur, dass dies kein Unfall war.

Andreas N., 50, ein arbeitsloser Fensterputzer aus Essen, setzte sich am letzten Abend des Jahres in seinen silberfarbenen Mercedes S210. Einige Zeit lang fuhr er anscheinend ziellos umher, dann steuerte N. seinen Wagen in Bottrop und in seiner Heimatstadt in Gruppen von Feiernden, die das Jahr 2019 begrüßen wollten. Acht Menschen verletzte er mit seinem Auto.

N. raste durch Fußgängerzonen und über Plätze und suchte sich Menschen mit Migrationshintergrund als Opfer aus, er wollte wohl Ausländer töten. Das schlossen Ermittler später aus seinen teilweise wirren Äußerungen. Wie